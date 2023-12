Lazio, probabile la cessione di Vecino: il futuro è ancora in Serie A

CalcioWeb

Si rischia la rottura definitiva tra Matias Vecino e la Lazio dopo la mancata convocazione per il match di Coppa Italia contro il Genoa. L’esclusione del centrocampista potrebbe aprire scenari interessanti sul fronte calciomercato, già per la sessione invernale.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Torino, guidato dal presidente Urbano Cairo, è interessato a Matias Vecino e potrebbe essere pronto a offrirgli un contratto interessante. La possibilità di trasferirsi in granata potrebbe rappresentare un’opportunità importante per Vecino con l’obiettivo di rilanciare la sua carriera in Italia e dimostrare il suo valore in un nuovo contesto.

Mentre il possibile trasferimento di Matias Vecino al Torino sembra essere una prospettiva da prendere seriamente in considerazione, ci sono ancora molte incognite da risolvere: dalla decisione del tecnico Sarri alle condizioni economiche con i granata per definire l’affare.

Sul calciatore della Lazio si è registrato anche l’interesse del Bologna, ma la situazione è legata al futuro del centrocampista Ferguson. Lo scozzese è un uomo fondamentale nello scacchiere di Thiago Motta e una cessione prima di giugno è da escludere.