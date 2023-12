Lazio-Genoa, Luca Pellegrini si emoziona: l’intervista (quasi) in lacrime

CalcioWeb

La partita di Coppa Italia tra Lazio e Genoa si è conclusa sul risultato di 1-0 con un gol realizzato da Guendouzi. I biancocelesti volano agli ottavi di finale e nel prossimo turno dovranno vedersela contro la vincente tra Roma e Cremonese.

Uno dei protagonista è stato Luca Pellegrini, visibilmente emozionato durante l’intervista post-partita: “sono contento perché era importantissimo passare il turno e dare continuità ai risultati. Non era facile, in campionato il Genoa ci aveva rotto le scatole, adesso ci siamo presi una piccola rivincita, va bene così. Tutti devono farsi trovare pronti e stare sul pezzo, scendere in campo oggi era difficile perché quattordici partite seduto si fanno sentire ed è normale che uno come me ci tenga a essere a disposizione della squadra. Sono contento della prestazione.

Quarti con la Roma? Un quarto di finale è già importante, il fatto che possa essere un derby lo rende ancora più stimolante”.