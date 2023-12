Lazio, definito un innesto di calciomercato per giugno! Prima 6 mesi in prestito al Verona

CalcioWeb

L’avvio di stagione in casa Lazio è stato molto deludente e il rendimento entusiasmante della scorsa stagione è un lontano ricordo. La squadra di Maurizio Sarri è reduce dalla sconfitta contro l’Inter e si prepara a scendere in campo per la sfida del campionato di Serie A contro l’Empoli.

Si avvicina l’inizio di calciomercato invernale, nel frattempo la dirigenza ha definito un innesto per la prossima stagione. Si tratta di Emanuele Valeri, terzino classe ’98 della Cremonese, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe concludere la stagione all’Hellas Verona e poi trasferirsi in biancoceleste.

Emanuele Valeri è un calciatore italiano classe 1998. Si tratta di un terzino sinistro con capacità di giocare in posizione leggermente avanzata. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Atletico Vescovio, Rieti, Lecce, Cesena e infine Cremonese.