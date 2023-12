Milan Primavera: l’attaccante Camarda in gol contro il Genoa | VIDEO

CalcioWeb

Francesco Camarda continua ad essere preso in grande considerazione da Stefano Pioli per la prima squadra del Milan, nel frattempo regala spettacolo anche in Primavera. E’ andata in scena la partita di campionato contro il Genoa, valida per la 13ª giornata. La sfida si è conclusa sul 2-1.

Vantaggio del Genoa con un gol realizzato da Shakur Omar. La reazione dei rossoneri porta i frutti all’82’ con il gol del baby-fenomeno Camarda. In pieno recupero è Cuenca Martinez a siglare il gol della vittoria. Il Milan si porta a -1 dalla vetta occupata dall’Inter.

Camarda once again on target for Milan Primavera against Genoapic.twitter.com/TzSnT2NrMx — Milan Eye (@MilanEye) December 9, 2023