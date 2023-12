Monza-Genoa: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Monza e Genoa sono due squadre propositive e in grado di giocare a viso aperto. Si gioca la 15ª giornata del campionato di Serie A e anche la zona salvezza continua a regalare spettacolo. Palladino e Gilardino sono due allenatori emergenti e destinati al salto di qualità a stretto giro di posta. Il Monza è reduce dalla sconfitta contro la Juventus, il Genoa dal pareggio contro l’Empoli.

Monza-Genoa: probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota; Colombo.

Squalificati: Gomez | Indisponibili: Caprari, Izzo, Vignato

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Haps; Messias, Retegui.

Squalificati: Malinovskyi | Indisponibili: Bani, Gudmundsson, Strootman, Ekuban

Monza-Genoa: l’orario

La sfida di Serie A Monza-Genoa, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma domenica 10 dicembre, alle 15:00 all’U-Power Stadium.

Monza-Genoa: il pronostico

Per il Monza, che ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 5 giornate, sono arrivati 15 gol in 14 partite, 9 nelle 7 partite giocate in casa all’U-Power Stadium. In trasferta il Genoa ha uno dei peggiori rendimenti del campionato con 4 punti raccolti in 7 partite e 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate lontano da Genova. Fiducia all’attacco del Monza: Multi gol 1-3 Casa.

Monza-Genoa: diretta tv

Monza-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).