Napoli-Cagliari: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Il Napoli ha ritrovato fiducia dopo la vittoria in campionato e si prepara a scendere in campo per la sfida della 16ª giornata del campionato di Serie A contro il Cagliari. La squadra di Walter Mazzarri è molto forte e sembra in grado di tornare in corsa per obiettivi importanti. Di fronte la compagine di Ranieri, fortissima nei minuti finali delle gare.

Napoli-Cagliari: probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Squalificati: Cajuste | Indisponibili: Elmas, Olivera

CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos; Zappa, Nandez, Prati, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Capradossi, Rog

Napoli-Cagliari: l’orario

La partita Napoli-Cagliari, valida per la 16ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 16 dicembre, alle ore 18:00, allo stadio ‘Maradona’.

Napoli-Cagliari: il pronostico

Galvanizzato dal passaggio del turno in Champions League, il Napoli può ripartire con una vittoria anche in campionato. Il Cagliari, nonostante il successo contro il Sassuolo in pieno recupero, parte sfavorito al ‘Maradona’. Mazzarri è pronto al primo successo in campionato? Segno 1.

Napoli-Cagliari: la diretta tv

Napoli-Cagliari sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).