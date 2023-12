Pescara, Zeman in conferenza dopo il malore: la battuta sul… fumo

CalcioWeb

Zdenek Zeman è pronto a tornare grande protagonista nel campionato di Serie C sulla panchina del Pescara dopo un leggero malore. L’allenatore è stato colpito da una lieve ischemia transitoria che ne aveva consigliato il ricovero in clinica per qualche giorno.

Oggi si è presentato in conferenza stampa, alla vigilia della partita di campionato contro il Pescara: “sto bene, ho fatto preoccupare tanti. Non ho mai pensato di abbandonare la squadra. Anche gli esami erano buoni per questo ho sempre pensato di tornare. Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice di questo. Senza fumo si può stare e vado avanti. Vediamo quanto dura…”.