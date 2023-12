Pronostici 15ª Giornata Serie A: partitissime e tris di gol

CalcioWeb

La Serie A si avvia verso la fine del girone d’andata con una classifica che inizia a modellarsi sempre di più. In vetta sembra lotta a due fra Inter e Juventus, con Milan e Napoli leggermente attardate, ma pronte a rifarsi sotto in caso di eventuali passi falsi di una delle due. Nella 15ª Giornata di Serie A sono presenti alcune gare che possono dare una sterzata alla stagione. Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

Juventus-Napoli MG 1-3 Casa

Partiamo proprio con uno dei big match in questione. La Juventus ospita il Napoli di venerdì, per l’Immacolata. I bianconeri hanno l’opportunità di effettuare il controsorpasso sull’Inter in caso di vittoria, ma il Napoli, che nell’ultimo turno ha perso proprio contro i nerazzurri, venderà cara la pelle. La rivalità accesa fra i due club renderà la gara piuttosto complicata. Scegliamo Multi Goal 1-3 Casa: i bianconeri, seppur non la squadra più offensiva del campionato, non è mai rimasta a secco in casa.

Verona-Lazio MG 1-3 Ospite

Dopo il successo in campionato contro il Cagliari e la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, la Lazio ha voglia di dare continuità alle sue vittorie. Da non sottovalutare la gara in trasferta a Verona, seppur gli scaligeri, alle prese con problemi extracampo, abbiano totalizzato appena 2 punti nelle ultime 5 giornate. L’attacco della Lazio segna un gol a partita in trasferta, la difesa del Verona ne prende 10 in 6 giornate: Multi Gol 1-3 ospite dovrebbe essere la giocata ideale.

Atalanta-Milan GG

Secondo big match della giornata. Momento nero per l’Atalanta che ha raccolto 4 punti nelle ultime 5 giornate e in casa ha perso le ultime 2 gare consecutive. I bergamaschi ospitano il Milan che ritrova Giroud ma potrebbe dover rinunciare ancora a Leao. Solita emergenza difensiva per i rossoneri che dovranno schierare ancora Theo Hernandez centrale e Florenzi a sinistra. Il Milan ha una delle peggiori difese in trasferta (per fare un confronto: 11 gol subiti in 7 partite, l’Inter ne subisce 2, Juventus e Napoli 5): il segno GG ci sembra la scelta più indicata.

Inter-Udinese 1

Difficile fare un pronostico contro l’Inter. I nerazzurri sono in testa al campionato, in fiducia, segnano tanto e subiscono poco. A San Siro ospitano l’Udinese, in leggero miglioramento rispetto al pessimo inizio di stagione, ma che non sembra in grado di poter impensierire Thuram e compagni. Scontato il segno 1.

Frosinone-Torino GG

Quella tra Frosinone e Torino si prospetta una gara divertente. I ciociari giocano sempre a viso aperto, i 20 gol fatti e i 24 subiti lo dimostrano. Il Torino è una squadra più conservativa (13 gol fatti e 16 subiti), ma viene da un netto 3-0 all’Atalanta con Zapata in grande spolvero. Ci aspettiamo una gara aperta nella quale entrambe potranno andare in gol.

Monza-Genoa MG 1-3 Casa

Per il Monza, che ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime 5 giornate, sono arrivati 15 gol in 14 partite, 9 nelle 7 partite giocate in casa all’U-Power Stadium. In trasferta il Genoa ha uno dei peggiori rendimenti del campionato con 4 punti raccolti in 7 partite e 4 sconfitte nelle ultime 5 gare giocate lontano da Genova. Fiducia all’attacco del Monza: Multi gol 1-3 Casa.

Salernitana-Bologna MG 1-3 Ospite

Furente per il pari maturato, su rigore a tempo scaduto, contro il Frosinone, il Bologna torna in campo in trasferta sul campo della Salernitana. I felsinei non hanno mai vinto lontani dal Dall’Ara con 6 gol fatti e 7 subiti in 7 partite. La Salernitana è ultima in classifica, ha la peggior difesa del campionato (2 gol subiti a partita in casa): Multi Gol 1-3 Ospite.

Roma-Fiorentina 1X

La Roma ha il secondo miglior rendimento casalingo del campionato con 16 punti, gli stessi dell’Inter, 1 in meno della Juventus. I giallorossi ospitano una Fiorentina che ha il 5° rendimento in trasferta della Serie A, ma viene da 2 ko consecutivi e da una gara dispendiosa in Coppa Italia vinta ai rigori contro il Parma. Espugnare l’Olimpico, nel quale la Roma viene da 5 vittorie consecutive, non sarà facile: 1X.

Empoli-Lecce GG

Tra Empoli e Lecce ci aspettiamo una gara da giocare a viso aperto, in palio ci sono pesanti punti salvezza. L’Empoli concede tanto (terza peggior difesa del campionato), ma in casa dovrà provare a costruire la propria permanenza in Serie A. Il Lecce, dopo un inizio di stagione formato Europa, sembra aver tirato il freno a mano. I 16 gol fatti e i 19 subiti rendono i salentini, uniti ai 26 subiti dai toscani, ci fanno optare per il segno GG.

Cagliari-Sassuolo MG 1-3 Casa

La giornata di Serie A si chiude con Cagliari-Sassuolo. I sardi sono penultimi e non vincono da 3 giornate. Gli emiliani hanno un rendimento piuttosto altalenante con 4 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte. I neroverdi hanno la seconda peggior difesa del campionato insieme allo stesso Cagliari e all’Empoli. L’occasione giusta per i ragazzi di Ranieri di provare ad alzare la testa. Per farlo dovranno dar fuoco alle polveri: Multi gol 1-3 Casa.

