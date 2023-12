Pronostici 16ª Giornata Serie A: tutti a caccia dell’Inter?!

CalcioWeb

Concluso il tris di notti europee, il calcio ritorna nei confini nostrani per la 16ª Giornata di Serie A. Un turno che potrebbe determinare la situazione in alta classifica. L’Inter capolista è chiamata alla delicata trasferta sul campo della Lazio. Le inseguitrici hanno gare sulla carta abbordabili ma da non sottovalutare: la Juventus è impegnata a Genova, il Milan in casa contro il Monza, il Napoli ospita il Cagliari. Ne approfitteranno? Di seguito i pronostici della redazione di Calcioweb.

Pronostici 16ª Giornata Serie A

Genoa-Juventus MG 1-3 Ospite

Ghiotta occasione di sorpasso o aggancio in vetta per la Juventus. I bianconeri sono in ottima forma e soprattutto in fiducia. La trasferta in cassa del Genoa però non è da sottovalutare, nonostante il gap fra le due squadre: la gara giocata contro il Monza, che in pieno recupero stava per trasformarsi in beffa, serve da monito. Scegliamo un comodo Multi Gol 1-3 ospite.

Lecce-Frosinone MG 1-3 Casa

Partite entrambe alla grande, Lecce e Frosinone sembrano aver tirato il freno a mano con il passare delle partite. Tutte e due le neopromosse sono distanti dalla zona salvezza, seppur i recenti passi falsi abbiano ridotto il gap. Un punto potrebbe fare al caso di entrambe, ma ottenerne 3 contro una diretta concorrente sarebbe ancor più importante. Il Lecce, in casa, ha il dovere di provarci: Multi Gol 1-3 Casa.

Napoli-Cagliari 1

Galvanizzato dal passaggio del turno in Champions League, il Napoli può ripartire con una vittoria anche in campionato. Il Cagliari, nonostante il successo contro il Sassuolo in pieno recupero, parte sfavorito al ‘Maradona’. Mazzarri è pronto al primo successo in campionato? Segno 1.

Torino-Empoli 1X + Under 4.5

Sette gol fatti e 5 subiti per il Torino in casa. L’Empoli in trasferta ne fa 5 e ne subisce 15, nonostante 7 dei suoi 12 punti siano arrivati lontani dal Castellani. Optiamo quindi per la combo premiando la solidità del Torino e la scarsa vena realizzativa di entrambe: 1X + Under 4.5.

Milan-Monza 1

Fuori dalla Champions nonostante la vittoria a Newcastle, il Milan ritorna in Italia e riprende il suo cammino dopo il ko contro l’Atalanta. L’imperativo è stare lontani da un altro passo falso e il Monza non è proprio la squadra più agevole da affrontare. Il ritorno di Leao e la verve offensiva del duo Pulisic-Chukwueze potrebbe fare la differenza verso l’1 fisso.

Fiorentina-Verona 1

Con il pass per gli ottavi di Conference League in tasca, la Fiorentina affronta il Verona in una gara casalinga da non sbagliare. Nico Gonzalez, out in Ungheria per un problema muscolare, non sarà della partita. Gli scaligeri vengono da 3 pareggi consecutivi ma sono penultimi in classifica. Per continuare a inseguire un piazzamento europeo, la squadra di Italiano non può far altro che vincere. Optiamo per l’1.

Udinese-Sassuolo GG

L’Udinese ha subito 25 gol in 15 partite, il Sassuolo addirittura 28. Entrambe hanno un andamento altalenante che ha portato 5 e 4 punti nelle ultime 5 gare. Le sabbie mobili della zona retrocessione rischiano di risucchiare entrambe, una vittoria sarebbe una boccata d’ossigeno importante. Ci proveranno. Segno GG.

Bologna-Roma MG 1-3 Casa

Il Bologna non vuole smettere di stupire e quello contro la Roma, di ritorno dalla gara di Europa League e senza Dybala (infortunato) e Lukaku (squalificato), è un vero e proprio scontro diretto per un piazzamento Champions. Zirkzee è in gran forma e viene da una doppietta, ci fidiamo dell’attacco dei rossoblu: Multi Gol 1-3 casa.

Lazio-Inter MG 1-3 Ospite

Sarà l’ennesima prova di forza dell’Inter? Fin qui, partita con la Juventus a parte, i nerazzurri hanno dominato i confronti con le altre big, ma la trasferta sul campo della Lazio non è da sottovalutare. Lautaro e Thuram scalpitano davanti e, fin qui, con loro due, si parte con un gol di vantaggio. Optiamo, dunque, per un MG 1-3 Ospite.

Atalanta-Salernitana 1

In Europa League, con il primo posto già blindato con un turno di anticipo, l’Atalanta ha potuto operare un largo turnover che le ha permesso di conservare energie e dare minutaggio a qualche riserva. Muriel (doppietta contro il Rakow) è in gran forma e vista l’assenza di Scamacca potrebbe essere una valida alternativa. Il successo per 3-2 contro il Milan ha rilanciato le ambizioni europee dei ragazzi di Gasperini che proveranno a dar seguito al loro cammino con una vittoria contro la Salernitana nel posticipo del lunedì: segno 1.

