Roma, infortunio Dybala: le prime notizie sui tempi di recupero

La Roma non è andata oltre il pareggio nel match della 15ª giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina. La gara si è conclusa sul risultato di 1-1 con i gol realizzati da Romelu Lukaku e Martinez Quarta. L’attaccante Paulo Dybala è stato costretto al cambio per infortunio e si è sottoposto ad accertamenti.

Secondo le prime notizie il calciatore avrebbe riportato un problema al flessore della gamba sinistra. I controlli hanno escluso lesioni ed i tempi di recupero si attestano in 10 giorni. L’argentino sarà costretto a saltare sicuramente le gare contro Sheriff in Europa League e Bologna in campionato. L’obiettivo è rientrare per il big match contro il Napoli.