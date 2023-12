Infortunio Dybala, tifosi in ansia: la storia Instagram del fratello

CalcioWeb

Talento cristallino, corpo di cristallo. Una frase che descrive perfettamente Paulo Dybala. Ieri, in Roma-Fiorentina, l’ennesimo episodio: decisivo con l’assist per il gol di Lukaku, poi fuori per infortunio. Problema al flessore della coscia sinistra per l’argentino, tifosi in ansia: possibile che il suo 2023 sia finito qui? Si attendono comunicazioni ufficiali dalla Roma.

La storia Instagram del fratello di Dybala

Gustavo Dybala, fratello di Paulo, ha pubblicato una storia Instagram enigmatica che cita Rocky Balboa: “nessuno ti colpisce più forte della vita. Ma non importa quanto forte colpisca, ma quanto resisti e continui ad andare avanti. Così si vince“. Secondo molti tifosi il riferimento è proprio a Dybala e all’ennesimo infortunio che ne ha condizionato la carriera ma dal quale, si spera, possa tornare più forte di prima.