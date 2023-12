Salernitana-Milan: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Due le gare alle 20:45 del venerdì della 17ª Giornata di Serie A. In contemporanea a Monza-Fiorentina si giocherà anche Salernitana-Milan. I rossoneri hanno recuperato alcune pedine fondamentali nello scacchiere di Pioli e affrontano l’amatissimo ex Pippo Inzaghi alla guida di una Salernitana ultima in classifica e in netta difficoltà. Vediamo i dettagli della partita.

Salernitana-Milan: probabili formazioni

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi; Coulibaly, Legowski; Bohinen, Tchaouna, Candreva; Dia.

Milan (4-3-3): Maigna; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

Salernitana-Milan: l’orario

Salernitana-Milan, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 20:45, allo stadio Arechi di Salerno.

Salernitana-Milan: il pronostico

La vittoria per 3-0 contro il Monza ha dato un segnale: quando il Milan può contare sui suoi titolari è un’altra squadra. In una settimana all’apparenza tranquilla alla voce ‘infermeria’, i rossoneri cercano 3 punti in casa di una Salernitana in difficoltà, ultima in classifica e che viene da 3 ko consecutivi. Il 2 ci sembra la scelta più coerente.

Salernitana-Milan: la diretta tv

Salernitana-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).