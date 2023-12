Sassuolo-Genoa: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca la 17ª giornata del campionato di Serie A e lo spettacolo è come sempre assicurato. Il secondo match del turno regala lo scontro salvezza tra Sassuolo e Genoa, due squadre in grado di garantire un gioco propositivo. La compagine di Dionisi è a serio rischio e la prima parte di stagione è stata deludente. Al contrario, i rossoblu sono in linea con i programmi di inizio campionato.

Sassuolo-Genoa: probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Defrel, Obiang, Racic, Vina, Viti

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Messias, Retegui

Sassuolo-Genoa: l’orario

La partita Sassuolo-Genoa, valida per la 17ª Giornata di Serie A, è in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 18:30, al Mapei Stadium.

Sassuolo-Genoa: il pronostico

Rendimento simile per Sassuolo e Genoa. Sono 16 i punti per entrambe, 5 quelli raccolti nelle ultime 5 partite. Entrambe fuori dalla lotta per la salvezza, ma di appena 4 punti: una vittoria permetterebbe di tirare un po’ il fiato e passare un Natale sereno. Ci proveranno entrambe: spazio al segno GG supportato da attacchi che danno maggiori sicurezze rispetto alle difese.

Sassuolo-Genoa: la diretta tv

Sassuolo-Genoa sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).