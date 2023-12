Serie A, Jovic salva il Milan con la Salernitana: la Fiorentina sogna l’Europa | CLASSIFICA

CalcioWeb

Il venerdì della 17ª Giornata di Serie A si chiude con altre due gare serali giocate in contemporanea. Nella prima il Milan si salva per un soffio a Salerno contro l’ex Pippo Inzaghi, in rete ancora Jovic, il bomber di scorta. Nella seconda la Fiorentina raccoglie 3 punti pesantissimi in ottica Europa.

Salernitana-Milan 2-2

Rollercoaster all’Arechi di Salerno. Quattro gol, ribaltamenti nel punteggio e un pari che scontenta entrambe. La Salernitana si tiene stretto un punto prezioso ottenuto contro il Milan, ma fino ai minuti di recupero sognava il bottino pieno. Le reti di Fazio e Candreva avevano ribaltato il gol iniziale di Tomori. Nel finale Jovic, bomber di scorta dei rossoneri, risulta ancora decisivo nel togliere le castagne dal fuoco. Costil salva il 2-3 su colpo di testa di Calabria e blinda il pareggio che probabilmente fa sfumare anche le ultime velleità di corsa scudetto dei rossoneri.

Monza-Fiorentina 0-1

Tre punti importanti quelli ottenuti dalla Fiorentina contro il Monza. I toscani sfruttano un errore clamoroso di Di Gregorio che rinvia addosso a Beltran in pressing generando un gol a dir poco clamoroso. Fiorentina che sala a quota 30 punti in classifica e almeno per una notte al quarto posto.

Classifica Serie A

Inter 41 Juventus 37 Milan 33 Fiorentina 30 Bologna 28 Napoli 28 Atalanta 26 Roma 25 Lazio 25 Torino 24 Monza 21 Lecce 20 Frosinone 19 Genoa 19 Sassuolo 16 Cagliari 13 Udinese 13 Empoli 12 Verona 11 Salernitana 9