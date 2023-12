Il miracolo di Thiago Motta, a giugno il grande salto: è pronto per una big

CalcioWeb

Thiago Motta è la vera rivelazione del campionato di Serie A ed è pronto al grande salto. Il tecnico del Bologna è pienamente in lotta per la qualificazione in Europa e addirittura la Champions League è a portata di mano. Nel mondo del calcio, ci sono allenatori che emergono non solo per la loro conoscenza tattica, ma anche per la capacità di motivare i calciatori. Uno di questi allenatori è Thiago Motta, tecnico con un passato importante anche da calciatore.

Le qualità di Thiago Motta

Motta è ormai una certezza del campionato di Serie A. Il suo Bologna ha dimostrato di essere ben organizzato tatticamente, con una difesa solida e grandissima gestione nel possesso palla. Nel corso delle ultime stagioni si è dimostrato un valore aggiunto anche per la valorizzazione dei giovani e anche quest’anno la valutazione della rosa del Bologna ha raggiunto vette altissime.

Una delle qualità più impressionanti di Thiago Motta da allenatore è la sua capacità di motivare i calciatori. Il Bologna ha una mentalità vincente, i calciatori si sacrificano uno per l’altro e rispondono al suo stile di gioco. Motta è noto per essere un allenatore esigente, ma anche un tecnico in grado di creare uno spogliatoio compatto

Il futuro di Thiago Motta

La prima parte di stagione ha confermato le qualità di Thiago Motta e le big in Italia e all’estero sono pronte a mettersi in fila. L’interesse del Psg potrebbe essere solo un punto di partenza in vista della vera e propria asta prevista per la prossima estate.