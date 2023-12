Verona-Lazio: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Si gioca la 15ª giornata del campionato di Serie A e lo spettacolo è assicurato. Alle 15:00 di sabato in campo Verona e Lazio in una gara in grado di fornire indicazioni per le zone alte e basse della classifica. La squadra di Maurizio Sarri è tornata in buona forma ed è in grado di conquistare un risultato positivo. I padroni di casa, invece, sono in un momento di difficoltà e il rischio retrocessione è concreto.

Verona-Lazio: probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Montipò; Faraoni, Coppola, Amione, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dawidowicz, Hien, Magnani, Saponara

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Isaksen, Romagnoli

Verona-Lazio: l’orario

La sfida di Serie A Verona-Lazio, valida per 15ª giornata del campionato di Serie A, è in programma sabato 9 dicembre, alle 15:00 allo stadio Bentegodi.

Verona-Lazio: il pronostico

Dopo il successo in campionato contro il Cagliari e la vittoria in Coppa Italia contro il Genoa, la Lazio ha voglia di dare continuità alle sue vittorie. Da non sottovalutare la gara in trasferta a Verona, seppur gli scaligeri, alle prese con problemi extracampo, abbiano totalizzato appena 2 punti nelle ultime 5 giornate. L’attacco della Lazio segna un gol a partita in trasferta, la difesa del Verona ne prende 10 in 6 giornate: Multi Gol 1-3 ospite dovrebbe essere la giocata ideale.

Verona-Lazio: diretta tv

Verona-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).