Bastoni contro Duda, cosa ha portato alla gomitata? Il VIDEO che inchioda l’interista

Finale di fuoco nella partita di oggi tra Inter e Verona. I nerazzurri prima passano in vantaggio con un gol di Frattesi viziato da una gomitata di Bastoni su Duda che ha generato furiose polemiche, poi si vedono fischiare contro un calcio di rigore a tempo scaduto. Penalty che Henry, autore del gol dell’inziale 1-1, fallisce colpendo il palo, impedendo al Verona di pareggiare il match che termina 2-1.

E’ quanto accaduto tra Bastoni e Duda, in particolar modo, a far discutere. Le polemiche non si placano e sui social spuntano nuove immagini sull’accaduto.

Cosa è successo tra Bastoni e Duda

Bastoni ha palesemente dato una gomitata al suo avversario. Duda e Bastoni non si sono risparmiati, il calciatore del Verona ha spintonato il rivale nerazzurro, la cui gomitata è netta. Il gesto di Bastoni è una palese reazione alle spinte con Duda ed è frutto anche del nervosismo di una partita che l’Inter non riusciva a sbloccare.

Decade ogni possibile scusa riguardo involontarietà o scarsa entità del colpo.