Calciomercato, Dragusin al Napoli? Zangrillo allo scoperto

Il Napoli è alla ricerca di un difensore per migliorare l’organico dopo la prima parte di stagione molto deludente. L’obiettivo principale è Radu Dragusin, grande protagonista con la maglia del Genoa. “Siamo una grande società e come tale ci stiamo comportando. Dragusin è un grande giocatore e un grandissimo ragazzo, che grazie a questa società ha saputo esprimersi ad alti livelli.

La nostra società non verrà presa per il collo da nessuno, non ha la necessità di vendere e deve comportarsi in modo sano nel rispetto della sua gente”. Sono le parole del presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, intervistato da Sky Sport prima della partita di campionato contro il Bologna.

Sul rischio penalizzazione: “il gioco del calcio in Italia ha una serie di organismi istituzionali che sovrintendono. Fra questi ce n’è uno con cui dialoghiamo costantemente come la Covisoc, in questo caso è stata coinvolta anche la Procura Federale. Io in prima persona ho incontrato il presidente della Procura e ho spiegato in modo tranquillo e trasparente la situazione che si era venuta a creare. Oggi ho fatto un appello al silenzio perché penso sia doveroso che questi contesti si lasci lavorare le istituzioni. Le voci recenti che ho letto sono sciocche”, conclude Zangrillo.