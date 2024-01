Calciomercato, la scelta sbagliata di Leonardo Bonucci

CalcioWeb

Leonardo Bonucci è pronto ad iniziare una nuova avventura all’estero, al Fenerbahce. Il difensore ex Juventus ha accettato il corteggiamento del club turco e ha già raggiunto la Turchia per sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto fino a giugno. Stiamo parlando di un calciatore di grande esperienza e le qualità tecniche e fisiche non sono in discussione. E’ un difensore bravissimo ad impostare dal basso e considerato da molti come un centrocampista arretrato. In più è un calciatore forte in fase di marcatura ed un pericolo costante anche sulle palle inattive.

La scelta di accettare l’offerta del Fenerbahce, un club di grande prestigio nel campionato turco, ha suscitato non poche discussioni. Il club turco guida il campionato ed è la favorita per la vittoria finale e in Conference League ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. La stagione è ancora in grado di regalare grandissime soddisfazioni e dal punto di vista personale la scelta è più che azzeccata. La mossa, però, rischia di compromettere definitivamente le possibilità di convocazione al prossimo Europeo.

Bonucci, i dubbi sulla scelta Fenerbahce

Il difensore ex Juventus è reduce da un’esperienza molto negativa con la maglia dell’Union Berlino, la prima all’estero. Il calciatore ha manifestato evidenti problemi di ambientamento in un campionato come quello tedesco e le prestazioni sono state condizionate dal fattore ambientale. La situazione in Turchia rischia ulteriormente di peggiorare, in un campionato con poca visibilità e nettamente inferiore dal punto di vista tecnico.

Bonucci ha preferito un’altra esperienza internazionale per sperimentare una nuova cultura calcistica e rimettersi in gioco dal punto di vista personale dopo le ultime critiche. L’esperienza in Turchia potrebbe comunque arricchire il calciatore sotto l’aspetto umano, ma da quello tecnico la scelta lascia più che perplessi soprattutto in vista di Euro2024. La competizione si avvicina sempre di più e l’ex Juventus rischia di allontanarsi ulteriormente dai radar di Luciano Spalletti. A questo punto quasi definitivamente.