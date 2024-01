Calciomercato, le ultime in Serie A: due svincolati e blitz per Moise Kean

CalcioWeb

Un’altra giornata di calciomercato invernale in Serie A e tante notizie interessanti. Attiva la Salernitana anche in ambito dirigenziale. Si rafforza la presenza di Gianni Petrucci, nominato vicepresidente del club. In giornata il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina di Petrucci “quale vicepresidente della Salernitana con delega ai rapporti istituzionali in funzione della sua grande esperienza e prestigio personale”.

“Poter ricoprire questa carica è un’ulteriore soddisfazione nella mia vita”, ha detto Petrucci. “Sono entrato giovane nella Lega Calcio a Milano ed oggi sono emozionato come allora perché essere alla Salernitana è un onore. Questa è una grande società e sono convinto nella salvezza; abbiamo tutte le possibilità per salvarci, la squadra sta dimostrando carattere e le ultime partite sono state perse nei minuti di recupero. Ringrazio il presidente Iervolino, uno dei presidenti più rilevanti del calcio italiano che sta portando novità importanti che saranno discusse presto e che ha intrapreso una politica nuova in questo mondo. Forza Salernitana!”.

Le trattative di calciomercato

Proprio la Salernitana è in contatto per colpi clamorosi di calciomercato, entrambi svincolati. Nelle ultime ore è salito alla ribalta il nome di Jerome Boateng, centrale attualmente svincolato ma con alle spalle un passato importante al Bayern Monaco. Nel frattempo Walter Sabatini ha sondato la pista che porta a Kostas Manolas, ex difensore di Roma e Napoli che è reduce dall’esperienza con gli arabi dello Sharijah. Il greco è attualmente svincolato.

Moise Kean è pronto a lasciare la Juventus in prestito. Dopo le esperienze in Premier League e in Ligue 1, questa volta è la Liga pronto ad accogliere il calciatore bianconero. Secondo quanto riporta Sky Sport, la Juventus ha accettato le condizioni dell’Atletico Madrid. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2025 e le trattative per il rinnovo sono ancora bloccate.

Sfuma Henderson alla Juventus. E’ ufficiale l’ingaggio da parte dell’Ajax del centrocampista dopo la rescissione di contratto con il club saudita dell’Al-Ettifaq. Il 33enne inglese, ex capitano del Liverpool, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.