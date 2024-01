Calciomercato, le trattative di oggi: Niang, Sirigu e Sturaro cambiano maglia

CalcioWeb

Un’altra giornata scoppiettante sul fronte calciomercato. Il brasiliano Renan Lodi lascia il Marsiglia e va a giocare all’Al-Hilal, in Arabia Saudita. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal club saudita, attraverso un messaggio sui social. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e l’accordo è stato raggiunto sulla base di 23 milioni di euro. Sfuma un obiettivo per il centrocampo della Juventus: Jordan Henderson lascia l’Arabia Saudita e firma con l’Ajax per 18 mesi con opzione per un’altra stagione.

Le altre trattative di calciomercato

E’ vicinissimo il ritorno di M’Baye Niang, al Genoa. L’ex Milan è ai ferri corti con l’Adana e il ritorno in rossoblu è vicinissimo. La squadra di Alberto Gilardino è in vantaggio sul Verona.

Proprio il Genoa è alla ricerca di un difensore dopo la partenza di Dragusin ed è stata impostata con il Napoli una trattativa per Ostigard. Il club azzurro ha rinnovato il contratto con Matteo Politano: un triennale da quasi 3 milioni di euro a stagione. Sfuma il passaggio di Firmino al Bologna. Inter show per la prossima stagione: prenotati l’attaccante Mehdi Taremi e Zielinski, centrocampista del Napoli.

Il centrocampista Stefano Sturaro si svincola dal Karagumruk e torna in Italia: accordo con il Catania, squadra del campionato di Serie C. Il portiere Salvatore Sirigu saluta il Nizza e sbarca in Turchia: è fatta proprio con il Karagumruk. L’estremo difensore ex Napoli si è già sottoposto alle visite mediche. Tutti pazzi di Mitchel Bakker, calciatore olandese in uscita dall’Atalanta. E’ asta in Serie A per il 23enne con tre squadre in vantaggio: Torino, Sassuolo e Monza. Sono in corso valutazioni dal club nerazzurro e dal calciatore per individuare la destinazione ideale.

Vi ricordate Francesco Tavano? L’ex Empoli torna in campo a 44 anni: l’attaccante firmerà il contratto con la Gallianese, una squadra della Seconda Categoria toscana.