Calciomercato Serie A: doppio sgarbo della Juve, scambi Salernitana-Fiorentina e Genoa-Verona

CalcioWeb

Il calciomercato invernale continua a regalare sorprese e la sessione entra sempre più nel vivo. La Juventus è in contatto per beffare Milan e Napoli. Nel primo caso il riferimento è al baby fenomeno Matija Popovic, trequartista serbo del 2006. La rottura con i rossoneri sembra ormai definitiva e l’inserimento dei bianconeri ha fatto saltare il banco. Il direttore Giuntoli ha contattato l’Udinese per Lazar Samardzic, promesso sposo del Napoli. La trattativa con il club azzurro si è bloccata e la Juventus ha effettuato il sorpasso e valuta il colpo per giugno.

Non decolla il calciomercato del Napoli. Il preferito per la difesa è Nehuen Perez dell’Udinese, la valutazione però spaventa il club azzurro.

Sempre la Juventus ha fissato il prezzo di cessione per il prestito di Moise Kean: 2,5 milioni di euro più il pagamento dell’ingaggio fino al termine della stagione. Sono in corso valutazioni da Fiorentina, Milan e Bologna.

Le altre trattative

Rede Krunic passa dal Milan al Fenerbahce per 5 milioni di euro. Nome nuovo per la difesa dei rossoneri: Tanguy Nianzou, calciatore francese 2002 del Siviglia con un passato al Bayern Monaco e al Psg. La Salernitana è scatenata: definite le trattative per José Palomino, difensore dell’Atalanta, e il terzino Niccolò Pierozzi. L’attaccante Brekalo potrebbe rientrare in una trattativa più ampia con la Fiorentina (si valutano anche le operazioni Dia e Nzola). Genoa e Verona sono in contatto per valutare la fattibilità dello scambio in attacco Puscas-Djuric. Proprio il Genoa ha raggiunto l’accordo per l’arrivo a centrocampo di Emil Bohinen, dalla Salernitana.

Il Bologna continua a sondare il mercato estero. Sondaggio per Mihajlo Ilic, serbo dell’FK Partizan. E’ un difensore centrale molto forte fisicamente, in grado di giocare nel ruolo di centrale sia a destra che a sinistra. Occhi anche sull’olandese Bjorn Meijer del Club Bruges, un terzino sinistro protagonista anche in posizione leggermente avanzata del centrocampo.