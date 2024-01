Juventus, le ultime voci di calciomercato fanno sobbalzare i tifosi dalla sedia

CalcioWeb

La Juventus è pienamente in corsa per la vittoria dello scudetto e il distacco di appena due punti dalla vetta della classifica occupata dall’Inter apre scenari molto importanti per la seconda parte di stagione. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla vittoria in pieno recupero contro la Salernitana, il calendario si preannuncia in discesa nelle prossime partite e le prospettive sono sempre più interessanti.

Il giudizio sulla prima parte di calciomercato è dai due volti: da una parte i colpi interessanti per il futuro (Adzic e Cherubini), dall’altra la delusione per le mosse di gennaio. La situazione è fonte di preoccupazione per i tifosi bianconeri e le ultime voci hanno fatto sobbalzare i tifosi dalla sedia. Il trio difensivo composto da Bremer, Danilo e Gatti rimane intoccabile e l’arrivo del difensore Tiago Djalo rischia di non spostare gli equilibri nelle gerarchie di Massimiliano Allegri.

Juventus, la preoccupazione per il centrocampo

Il reparto di centrocampo, il punto debole della squadra dopo la squalifica di Fagioli e il caso Pogba, rischia addirittura di indebolirsi. La notizia del giorno riguarda la probabile cessione di Kostic in Arabia. La stagione del centrocampista serbo è stata un po’ al di sotto delle aspettative, ma le qualità dell’ex Francoforte non sono in discussione. Stiamo parlando di un titolare, di un calciatore forte, molto bravo in fase di spinta e cross, in grado di integrarsi al meglio con gli attaccanti bianconeri e sfruttare la forza fisica di Vlahovic.

La cessione del serbo potrebbe favorire il ritorno in bianconero di Federico Bernardeschi. Una premessa: l’ex Fiorentina è stato un calciatore importante e dal punto di vista fisico e tecnico è ancora in grado di giocare a buoni livelli. Il 29enne, però, non è il profilo ideale per il centrocampo di Allegri e non sembra nella migliore condizione fisica dopo l’esperienza in MLS. Il tecnico bianconero è alla ricerca di un calciatore con determinante caratteristiche, con meno corsa e maggiore qualità, capace di portare equilibrio e creatività. Il calciomercato della Juventus rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo, dalla fiducia al pessimismo il passo è stato breve. In attesa di essere smentiti…