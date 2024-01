Caso Maignan, svelato il ‘giallo’ delle pagine pubblicitarie: l’autore è… Pozzo

CalcioWeb

E’ stato svelato il giallo delle pagine pubblicitarie anonime pubblicate ieri su alcuni quotidiani nazionali e locali, in difesa del popolo friulano dopo i cori razzisti contro Mike Maignan in occasione della partita del campionato di Serie A tra Udinese e Milan. Ad acquistarle è stato direttamente il presidente Giampaolo Pozzo. E’ quanto riportato dal quotidiano Messaggero Veneto. Il proprietario ha confermato di avere pagato personalmente la campagna pubblicitaria.

“Il nostro territorio è vittima di un’ingiustizia. Il nostro pubblico si è sempre distinto per il comportamento corretto, non a caso abbiamo ricevuto due coppe disciplina mentre dopo quanto accaduto nella partita con il Milan c’è stata quasi una persecuzione mediatica che reputo sicuramente sproporzionata rispetto ai fatti che hanno coinvolto solo 5 persone su 25 mila che tra l’altro non si sono accorte di nulla”, ha spiegato al quotidiano oggi in edicola.

“Per questo motivo abbiamo deciso di lanciare un messaggio chiaro contro il razzismo ma non volevamo che a parlare fosse solo l’Udinese e quindi abbiamo deciso di promuovere una campagna anonima, in modo che tutti i friulani potessero identificarsi”.