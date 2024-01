Roma, in città una bellezza mozzafiato: chi è Rocio Galindo, la moglie di Angeliño | FOTO

CalcioWeb

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla Roma di cambiare passo in Serie A e le prospettive per la seconda parte di stagione sono sempre più interessanti. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive contro Hellas Verona e Salernitana e il distacco dalla zona Champions League occupata dall’Atalanta è di appena un punto.

La dirigenza ha piazzato un colpo interessante: Angeliño. Si tratta di un esterno sinistro in grado di giocare da terzino o esterno a centrocampo. E’ un mancino dotato di buona tecnica e ottima velocità, bravo anche nel dribbling e in fase di cross.

Chi è Rocio Galindo, la moglie di Angeliño

Una bellezza mozzafiato sbarca nella Capitale: si tratta di Rocio Galindo, moglie dello spagnolo. E’ una modella spagnola e non si considera una influencer. La sua priorità rimane la laurea e la famiglia. E’ legata da 7 anni al calciatore. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini della bella Rocio Galindo.