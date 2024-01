Cristiano Ronaldo inarrestabile, vince il ‘Maradona Award’: di cosa si tratta

CalcioWeb

Cristiano Ronaldo continua a collezionare trofei. Il calciatore dell’Al Nassr ha superato Kylian Mbappé, Harry Kane ed Erling Haaland nella corsa al ‘Maradona Award’ come miglior marcatore ai Dubai Globe Soccer Awards 2023.

Il portoghese ha siglato 54 gol in 59 partite nell’anno appena trascorso. Poi Mbappé (52 gol in 53 partite) e Kane (52 gol in 57 partite), mentre Haaland ha chiuso l’anno con 50 gol in 60 partite. L’ex Juventus è anche in corsa per assicurarsi altri premi: Best Men’s Player, Best Middle East Player e Fans’ Favourite Player nella cerimonia dei Dubai Globe Soccer Awards, che si terrà il 19 gennaio nell’Emirato.