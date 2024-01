Empoli-Milan: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Domenica di grande calcio in Serie A con il lunch match tra Empoli e Milan. Si affrontano due squadre in corsa per obiettivi completamente diversi: i rossoneri occupano la terza posizione e sono reduci dal successo casalingo contro il Sassuolo. La squadra di Andreazzoli è a serio rischio retrocessione, occupa la penultima posizione e nell’ultima partita ha strappato un punto nello scontro salvezza contro il Cagliari.

Empoli-Milan: probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Squalificati: Cacace | Indisponibili: Bastoni, Bereszynski, Pezzella

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Reijnders, Adli, Loftus-Cheek; Pulisic, Giroud, Leao.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Krunic, Okafor, Pobega, Thiaw, Tomori

Empoli-Milan: l’orario

Empoli-Milan, partita valevole per la 19ª Giornata di Serie A, andrà in scena domenica 7 gennaio, alle ore 12:30 allo stadio Castellani.

Empoli-Milan: il pronostico

Il Milan cerca un successo che gli permetterebbe di chiudere il girone d’andata a quota 39 punti, restare in scia di Inter e Juventus e blindare il terzo posto. Bennacer e Chukwueze fuori per la Coppa d’Africa, solita emergenza difensiva per i rossoneri che dovranno impiegare Theo Hernandez centrale o affidarsi al rientrante Gabbia con Kjaer. In trasferta non arriva una vittoria da 4 partite: contro l’Empoli, che in casa ha il peggior rendimento stagionale, sarà la volta buona? Scegliamo il 2.

Empoli-Milan: la diretta tv

Empoli-Milan sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).