Furia Salernitana: Gatti solo ammonito per un fallo su Legowski | VIDEO

CalcioWeb

Grandissime polemiche anche al termine di Salernitana-Juventus, sfida valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A. La gara si è conclusa sul risultato di 1-2 con i gol di Iling e Vlahovic a ribaltare il gol di Maggiore nel primo tempo. La squadra di Allegri risponde all’Inter e si riporta a -2 dalla vetta.

La partita ha scatenato la furia della Salernitana nel post-gara. I padroni di casa si sono lamentati tantissimo per una mancata espulsione di Federico Gatti: il difensore bianconero è entrato in scivolata e durante la caduta ha colpito pericolosamente con i tacchetti l’avversario Legowski. Per l’arbitro è solo cartellino giallo. Il difensore è stato poi sostituito da Allegri.

Cioè seriamente volevano l’espulsione di Gatti😂😂😂😂

Ma datevi al Padel pic.twitter.com/6G1pLK6x6v — Pep (@Pep204) January 7, 2024