Genoa-Torino: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

E’ arrivato il momento della 20ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con la sfida tra Genoa e Torino. La squadra di Alberto Gilardino è una bella sorpresa del massimo torneo italiano ed è reduce da quattro risultati utili consecutivi. La compagine di Ivan Juric si trova esattamente a metà classifica e nell’ultima giornata di campionato è stata protagonista di una vittoria entusiasmante contro il Napoli.

Genoa-Torino: probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Messias; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Thorsby

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Karamoh, Schuurs, Zima

Genoa-Torino: l’orario

La partita fra Genoa e Torino, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 13 gennaio, alle ore 15:00, presso lo stadio Ferraris.

Genoa-Torino: il pronostico

Giocare in casa del Genoa non è facile. Sono 9 i punti ottenuti nelle ultime 5 gare dal ‘Grifone’ allo stadio Marassi, frutto di 3 pareggi e 2 vittorie. Sono 12 le reti messe a segno e 11 quelle subite nelle 9 gare da squadra ospitante. Altalenante il rendimento esterno del Torino che non vince da 4 giornate e ha inanellato 8 punti in 9 partite, segnando appena 6 gol e subendone 12. Due squadre da Under 4.5.

Genoa-Torino: la diretta tv

Genoa-Torino sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).