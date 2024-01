Gomitata Bastoni-Duda, Hubner rilancia: “c’era rigore per l’Inter” 

CalcioWeb

La gomitata di Bastoni a Duda è stato l’argomento più caldo dell’ultimo weekend di Serie A. Un episodio che ha portato con sè tante polemiche e discussioni dividendo l’opinione pubblica calcistica italiana. La gomitata (o spallata?) di Bastoni era da punire? Il gol dell’Inter era da annullare? Perchè il Var non è intervenuto? Quesiti espressi nelle interviste post partita, nei salotti tv e anche sui social.

Gomitata Bastoni-Duda: il parere di Hubner

Durante il talk “Tatanka”, Dario Hubner, ex bomber italiano, ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla vicenda assolvendo il difensore interista. Secondo Hubner, se il contatto Bastoni-Duda era da ritenersi falloso, lo era anche quello prima in cui Duda spinge Bastoni: ci sarebbero stati gli estremi per il rigore usando lo stesso metro di giudizio?

“È stata una mezza spallata quella di Bastoni a Duda. In precedenza durante il corner è stato il giocatore del Verona a spingere Bastoni e allora in quel caso poteva esserci rigore per l’Inter, successivamente il contatto tra i due è minimo. – ha dichiarato – Bastoni l’ha appena sfiorato con la spalla e Duda prima di cadere guarda dove finisce il pallone. Su queste cose dobbiamo migliorare tantissimo in Italia. Nel calcio inglese non succedono: se c’è un contatto netto cadi, se no stai in piedi“.

In merito al Var, Hubner ha poi aggiunto: “servono ex giocatori in sala VAR. Solo chi ha giocato a calcio, tra i professionisti, sa capire bene le situazioni di gioco“.