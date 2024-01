Brava Juventus, bravo Giuntoli: perché Alcaraz sposta gli equilibri in chiave scudetto

CalcioWeb

La Juventus si candida sempre più alla vittoria dello scudetto. Il calciomercato invernale si avvicina al gong ed il colpo di coda è arrivato dal club bianconero: è fatta per l’arrivo di Carlos Alcaraz, calciatore argentino in grado di spostare gli equilibri per la corsa scudetto e di rappresentare il futuro del club. Il passo falso casalingo contro l’Empoli è stato solo un incidente di percorso e la sfida della prossima giornata contro l’Inter potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni di primo posto del club bianconero.

Il distacco dalla vetta della classifica è di appena un punto (l’Inter dovrà recuperare anche una partita) e gli impegni in Champions League rischiano di condizionare il rendimento dei nerazzurri in campionato. Allegri, invece, avrà il tempo per preparare al meglio le partite e sfruttare tutto il potenziale della rosa.

Chi è Carlos Alcaraz

Non stiamo parlando del famoso tennista spagnolo, ma del calciatore argentino. Carlos Alcaraz è un giocatore classe 2002. Tatticamente è un vero e proprio jolly per la capacità di giocare in diversi ruoli del campo: è principalmente un centrocampista centrale con capacità di giocare anche da mezzala e da trequartista. Tutte le reti della carriera sono arrivati da inserimenti. Cresciuto nelle giovanili del Racing Club, passa in prima squadra e si conferma subito un calciatore interessante. La definitiva consacrazione si registra al Southampton.

Il padre di Carlos era un calciatore in Argentina. Il calciatore argentino è legatissimo alla famiglia: “mia madre mi ha regalato tutto”, aveva dichiarato in un’intervista del passato. Il suo punto debole è forse il carattere: “ha giocato più contro di me che a mio favore”, le dichiarazioni sempre dell’argentino. L’episodio più eclatante è quello dei gesti verso la tribuna degli avversari durante una partita.

Brava Juventus, bravo Giuntoli

Le premesse negative di inizio mercato si sono ribaltate in pochi minuti. La Juventus ha piazzato un grandissimo colpo per il presente e anche per il futuro. I bianconeri hanno definito la trattativa in prestito oneroso a 3 milioni di euro con riscatto fissato a 49 milioni di euro. Si tratta del primo vero grande colpo di Cristiano Giuntoli e di un investimento importante della società. L’argentino era un pupillo del direttore sportivo già ai tempi del Napoli e la trattativa è finalmente andata in porto.

La dirigenza ha così regalato al tecnico Massimiliano Allegri un calciatore in grado di imporsi subito ad alti livelli. Alcaraz dovrà subito integrarsi nella nuova realtà, in un altro campionato e contribuire alla lotta scudetto. Il punto debole della squadra è stato così coperto. Un centrocampo formato da Rabiot, Alcaraz e Locatelli (o McKennie) è destinato a confermarsi uno dei migliori in circolazione. La squadra di Inzaghi è avvisata, adesso la Juventus fa veramente paura.