Napoli, arriva Mazzocchi: da fruttivendolo alla Nazionale e il tatuaggio gigante sulla schiena

In attesa di definire l’arrivo di Samardzic, il Napoli ha chiuso l’arrivo di un calciatore esterno in grado di regalare nuove soluzioni al tecnico Walter Mazzarri: si tratta di Pasquale Mazzocchi, calciatore reduce dall’esperienza con la maglia della Salernitana. La trattativa tra i club è stata definita sulla base di 3 milioni di euro e il calciatore firmerà un contratto di 3 anni e mezzo. Il ruolo iniziale sarà quello di vice-Di Lorenzo, ma le ultime prestazioni deludenti del calciatore ex Reggina potrebbero spingere Mazzarri a concedere maggiore spazio all’ormai ex Salernitana.

Chi è Pasquale Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi è un calciatore italiano classe 1995. Si tratta di un terzino destro molto duttile, bravo a disimpegnarsi anche a sinistra. Le prime esperienze della carriera sono state da ala offensiva e il fiuto del gol non è passato di moda. Cresciuto nel settore giovanile del Verona, la prima vera esperienza della carriera è stata con la maglia del Bellaria, poi poche presenze anche con il Pro Piacenza.

Nel 2015 passa al Rimini, ma la vera consacrazione si registra al Parma. Si dimostra un calciatore molto prezioso e gioca con continuità. Continua il rendimento anche con le maglie di Perugia e Venezia. Il definitivo salto di qualità si registra alla Salernitana e conquista anche la Nazionale. Il Ct Roberto Mancini lo fa esordire a settembre 2022 nella partita di Nations League contro l’Ungheria.

In una recente intervista ha confermato il salto professionale in pochissimo tempo: da fruttivendolo alla Serie A e poi alla Nazionale il passo è stato anche inaspettato. Il calciatore Mazzocchi è anche molto credente. A Capodanno 2020 il terzino ha postato la foto del tatuaggio che gli copre tutta la schiena: il volto di Gesù con la corona di spine. I tatoo sono una vera passione: sul ginocchio ha impresso il numero 7, poi il volto di un amico, l’immagine dell’attore Will Smith e poi animali, diamanti e fiori. Infine la data della salvezza con la Salernitana.