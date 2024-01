Pronostici Serie A, la 22ª Giornata: tre partite da GG, una da X2

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita e le squadre del campionato di Serie A si preparano a scendere in campo per la 22ª Giornata. Nel primo match in campo Cagliari e Torino in una sfida importante anche per la zona retrocessione. Sabato di grande spettacolo con tre sfide importanti: Atalanta-Udinese, Juventus-Empoli e Milan-Bologna.

Domenica il lunch match per la salvezza tra Genoa e Lecce, alle 15:00 Monza-Sassuolo e Verona-Frosinone. Poi due big match: Lazio-Napoli in una sfida da non fallire per la zona Champions League e Fiorentina-Inter. Lunedì il posticipo tra Salernitana e Roma. Ecco i pronostici di CalcioWeb.

Pronostici Serie A, la 22ª Giornata

Cagliari-Torino MG 1-3 Ospite

Il Torino è più forte tecnicamente, il Cagliari è una squadra insidiosa in casa ed è alla disperata ricerca di punti salvezza dopo la sconfitta contro il Frosinone. La sfida è aperta ad ogni risultato, più probabile il pronostico MG 1-3 ospite.

Atalanta-Udinese GG

Si affrontano due squadre propositive e in grado di sbloccare il risultato in qualsiasi momento. La squadra di Gasperini è pericolosissima in attacco e concede molto anche in fase difensiva. I bianconeri sono in grado di pungere in contropiede. Pronostico: GG.

Juventus-Empoli 1 + Over 1,5

La squadra di Massimiliano Allegri è in un momento magico di forma ed è una seria candidata alla vittoria dello scudetto. L’Empoli occupa la penultima posizione e non sembra in grado di impensierire la Vecchia Signora. L’attacco della Juventus si è sbloccato e per gli avversari sono dolori: 1+Over 1,5.

Milan-Bologna MG 1-3 Casa

Il Milan è in grande forma, il Bologna in difficoltà. La partita si preannuncia comunque molto insidiosa e la vittoria dei rossoneri non è per nulla scontata. La squadra di Thiago Motta è in grado di pungere in contropiede, ci tuteliamo con il pronostico MG 1-3 Casa.

Genoa-Lecce GG

Scontro fondamentale per la zona retrocessione. La squadra di Gilardino è reduce da una serie di risultati consecutivi ed è favorita alla vittoria. Il Lecce è sempre più a rischio e dovrà giocare a viso aperto. Probabile una partita ricca di gol. Pronostico: GG.

Monza-Sassuolo MG 1-3 Ospite

Una sconfitta per entrambe nell’ultima giornata del campionato di Serie A. Il Monza occupa la 12ª posizione, il Sassuolo la 15ª. La squadra di Palladino è favorita per i tre punti, ma i neroverdi sono più pericolosi in attacco. Pronostico: MG 1-3 Ospite.

Verona-Frosinone GG

Le squadre di Di Francesco giocano sempre a viso aperto ed è il caso anche del Frosinone. La vittoria contro il Cagliari ha riportato grande entusiasmo e l’X2 è un risultato da prendere in considerazione. Il Verona, però, non può sbagliare in casa. Pronostico GG.

Lazio-Napoli MG 1-3 Casa

Partita aperta a qualsiasi risultato. La due squadre sono reduci dagli impegni in Supercoppa, la squadra di Mazzarri ha giocato una partita in più e sembra più stanca. Puntiamo sulla qualità realizzativa dei biancocelesti. Pronostico: MG 1-3 Casa.

Fiorentina-Inter X2

Partita insidiosa per l’Inter in un campo difficilissimo. La squadra di Simone Inzaghi è più forte e almeno un risultato positivo è d’obbligo. La quota del successo nerazzurro è interessante (1.85), meno rischioso l’X2.

Salernitana-Roma MG 1-3 Ospite

L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha riportato grande entusiasmo in casa giallorossa e la vittoria contro l’Hellas Verona ha aperto nuove prospettive interessanti. La Salernitana è ultima e la difesa fa acqua da tutte le parti. Pronostico: MG 1-3 Ospite.

Pronostici Serie A, la schedina della 22ª Giornata

Cagliari-Torino MG 1-3 Ospite

Atalanta-Udinese GG

Juventus-Empoli 1 + Over 1,5

Milan-Bologna MG 1-3 Casa

Genoa-Lecce GG

Monza-Sassuolo MG 1-3 Ospite

Verona-Frosinone GG

Lazio-Napoli MG 1-3 Casa

Fiorentina-Inter X2

Salernitana-Roma MG 1-3 Ospite