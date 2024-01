Salernitana-Genoa: Retegui colpito da uno snack, Strootman lo mangia

CalcioWeb

Incredibile episodio nel match tra Salernitana e Genoa valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A. Le due squadre sono in campo per la zona salvezza e la gara è in grado di fornire interessanti indicazioni per le zone basse della classifica.

Gol storico di Martegani e padroni di casa subito in vantaggio. Passano 10 minuti e gli ospiti trovano il pareggio con Retegui. Giallo dopo il gol dell’attaccante della Nazionale italiana: l’attaccante è stato colpito da un oggetto lanciato dagli spalti.

Secondo la ricostruzione di DAZN si tratterebbe di uno snack. Poi l’arbitro della partita, Orsato, lo ha portato a bordocampo. A quel punto Strootman avrebbe mangiato la barretta.