Serie A, paura durante Monza-Sassuolo: tifoso cade dagli spalti

CalcioWeb

Lo scontro salvezza tra Monza e Sassuolo, valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A, si è concluso sul risultato di 1-0. Il gol decisivo è stato realizzato da Colpani al 31′. La squadra di Palladino si porta a 28 punti ed è sempre più tranquilla, al contrario dei neroverdi che rischiano sempre più la Serie B (la zona retrocessione è distante appena un punto).

Momenti di grande paura nel corso della partita: un giovane tifoso di 25 anni è precipitato dagli spalti dell’U-Power Stadium, da un’altezza di circa 3 metri. Il ragazzo ha sbattuto la testa e la partita è stata interrotta per qualche minuto. I soccorsi sono stati immediati e il tifoso è stato portato in ospedale per un sospetto trauma cranico. Fortunatamente non è grave.