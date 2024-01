Torino-Napoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Missione riscatto in casa Napoli dopo le ultime due prestazioni deludenti in Serie A. Si gioca la 19ª giornata del massimo torneo italiano contro una squadra insidiosa soprattutto davanti al pubblico amico, il Torino. La squadra di Walter Mazzarri non è andata oltre il pareggio pareggio contro il Monza ed è fuori anche dalla zona Europa. La compagine di Juric è reduce dalla sconfitta contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Torino-Napoli: probabili formazioni

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Tameze, Vojvoda; Vlasic; Zapata, Sanabria.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Schuurs, Zima

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Kvaratskhelia, Raspadori, Politano.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Anguissa, Demme, Gaetano, Meret, Natan, Olivera, Osimhen

Torino-Napoli: l’orario

Torino-Napoli, partita valevole per la 19ª Giornata di Serie A, andrà in scena domenica 7 gennaio, alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino.

Torino-Napoli: il pronostico

Una delle partite più difficili della giornata. Forma altalenante per il Torino che nelle ultime 3 gare ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta. I granata sono la classica squadra che può mettere chiunque in difficoltà, soprattutto in casa, ma che ha anche qualche strano passaggio a vuoto. Il Napoli, una sola vittoria nelle ultime 5 gare, perde Osimhen e Anguissa per la Coppa d’Africa, Meret per infortunio. Gara tosta, servirà una buona prova offensiva ai partenopei per fare risultato: scegliamo quindi il Multi Gol 1-3 Ospite.

Torino-Napoli: la diretta tv

Torino-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).