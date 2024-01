Zeman punge la Juve Next Gen: “due gol in fuorigioco, si deve salvare…”

CalcioWeb

Zdenek Zeman non è mai banale e nel mirino del tecnico è finita la… Juventus Next Gen. Il Pescara si prepara a scendere in campo per la partita del campionato di Serie C contro il Perugia e l’allenatore si è soffermato sulla sconfitta 4-3 della scorsa giornata contro la Juventus Next Gen.

L’allenatore non si è risparmiato e nel mirino sono finite le decisioni arbitrali del direttore di gara: “il primo tempo è stato giocato molto bene, e anche il secondo è stato discreto. Poi prendiamo due gol in fuorigioco e 5 ammonizioni, così diventa difficile. Anche perché la Juventus Next Gen si deve salvare”, sono le dichiarazioni dell’allenatore del Pescara che hanno scatenato il caos.