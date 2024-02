CalcioWeb

La Salernitana continua a muoversi sul fronte calciomercato svincolati ed è in contatto per un altro pezzo pregiato. La squadra di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio contro il Torino e il distacco dalla zona salvezza è adesso di 5 punti dopo le sconfitte di Cagliari e Verona. La squadra è in campo per preparare lo scontro diretto contro l’Empoli in una partita assolutamente da non fallire.

Calciomercato, la Salernitana sul difensore Mustafi

La Salernitana non ha intenzione di fermarsi a Jerome Boateng e il direttore Sabatini ha effettuato il blitz per Shkodran Mustafi, ex conoscenza del campionato di Serie A per il passato alla Sampdoria. Si tratta di un centrale classe 1992 di piede destro, bravo in marcatura e nel gioco aereo. Nel corso della carriera il calciatore ha indossato anche le maglie di Everton, Valencia, Arsenal, Schalke e Levante.

Secondo le ultime notizie la Salernitana è in attesa di una risposta nelle prossime ore ed è stato contattato negli ultimi giorni dalla dirigenza campana. Si complica, invece, l’arrivo di Manolas, ex Roma e Napoli.