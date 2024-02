Chelsea-Tottenham posticipata: il motivo

CalcioWeb

Il weekend di campionato è alle porte. E’ altissima l’attesa per la giornata di Premier League con la corsa al titolo sempre più emozionante. La classifica è guidata dal Liverpool, protagonista di un rendimento eccezionale. Subito dietro Manchester City e Arsenal. Poi Aston Villa, Tottenham e Manchester United. Deludente, invece, il percorso del Chelsea.

Chelsea-Tottenham, gara valida per la 26ª giornata del campionato inglese e in programma venerdì 23 febbraio alle ore 21, è stata posticipata. Il motivo? Il Chelsea dovrà scendere in campo per la finale di EFL Cup contro il Liverpool. L’appuntamento è fissato per domenica 25 febbraio alle ore 16:00. Inevitabilmente la sfida contro il Tottenham è stata posticipata.