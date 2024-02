Crystal Palace, Roy Hodgson si è dimesso dopo il malore

CalcioWeb

Roy Hodgson si è dimesso da allenatore del Crystal Palace: il 76enne inglese è reduce da un malore in allenamento e la decisione è da considerare anche e soprattutto per motivi di salute. “Roy Hodgson si è dimesso dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Ringraziamo Roy per il suo eccezionale servizio, in cui ha gestito 200 partite in sei stagioni”, è il messaggio social del club inglese.

Le dichiarazioni di Hodgson

“Questo club è molto speciale e significa molto per me e ha avuto un ruolo importante nella mia vita calcistica. Mi sono goduto appieno il tempo trascorso qui in sei stagioni, poiché mi ha dato la possibilità di lavorare con giocatori e staff di alto livello facendo ciò che amo ogni giorno. Tuttavia, capisco che, date le circostanze recenti, potrebbe essere prudente in questo momento per il club pianificare in anticipo, e quindi ho preso la decisione di farmi da parte in modo che il club possa portare avanti i propri piani per un nuovo allenatore, come previsto per quest’estate”, sono le prime parole di Hodgson sul sito del club.

“Vorrei ringraziare Steve Parish e i suoi partner americani per il loro supporto, insieme al mio staff tecnico e al team dietro le quinte che mi hanno aiutato così tanto lungo il percorso. In particolare, un enorme ringraziamento al mio amico e assistente di lunga data, Ray Lewington; gli allenatori Dean Kiely e Paddy McCarthy; oltre all’eccellente scienza dello sport, analisi video e dipartimenti medici.

I miei ringraziamenti e il mio rispetto vanno anche all’attuale squadra di giocatori con cui è stato un piacere lavorare: sono un vanto per il club e per se stessi. Sono certo che i nostri tifosi continueranno a dare il loro pieno sostegno alla squadra per il resto della stagione e oltre. Sono fiducioso che la stagione finirà bene e auguro alla squadra ogni successo nelle settimane, nei mesi e nelle stagioni a venire”.

Il presidente Steve Parish ha dichiarato: “Roy occupa un posto speciale nella storia del Crystal Palace e questo non sarà mai dimenticato. Dopo quattro anni in cui ha guidato il club a mantenere lo status di Premier League stagione dopo stagione, si è unito a noi ancora una volta quasi un anno fa e ha fatto miracoli. Il fatto che poi abbia accettato di proseguire anche in estate la dice lunga sul suo impegno nei confronti del nostro club. Molto semplicemente, dobbiamo il mantenimento del nostro status in Premier League a Roy.

Vorrei ringraziare enormemente Roy per il suo servizio e gli auguro il meglio per il futuro; è giusto dire che Roy ha le chiavi di Selhurst Park e sarà sempre il benvenuto. A livello personale vorrei anche ringraziare Roy per il suo supporto, la sua professionalità e la sua amicizia. È stato l’allenatore per metà del tempo in cui siamo stati in Premier League, mi è piaciuto lavorare con lui e imparare immensamente da lui.

Il club può confermare che Roy è ora dimesso dall’ospedale e sta bene. Paddy McCarthy e Ray Lewington guideranno la squadra stasera per la partita contro l’Everton a Goodison Park”.