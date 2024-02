Consigli Fantacalcio, 24ª giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare

CalcioWeb

Si torna in campo per la 24ª giornata del campionato di Serie A e l’attesa è altissima per il duello scudetto e per la corsa salvezza. Nel primo match scontro per le zone basse della classifica: Salernitana e Empoli sono alla ricerca di punti per mantenere la categoria. Trasferta della Lazio sul campo del Cagliari, alle 18:00 il primo big match tra Roma e Inter. In serata Sassuolo-Torino.

Domenica il lunch match tra Fiorentina e Frosinone, due squadre propositive e in grado di regalare spettacolo. Domenica Bologna-Lecce e Monza-Verona alle 15:00, alle 18:00 la trasferta dell’Atalanta a Genoa. In serata il secondo big match tra Milan e Napoli. Lunedì il posticipo Juventus-Udinese. Ecco i consigli del fantacalcio di CalcioWeb.

Consigli Fantacalcio, 24ª giornata di Serie A

PORTIERI

Chi schierare: Terracciano della Fiorentina potrebbe mantenere la porta inviolata nel match del ‘Franchi’ contro il Frosinone. Fiducia anche in Skorupski contro il Lecce, Di Gregorio contro il Verona e Szczesny nella sfida casalinga della Juventus contro l’Udinese.

Chi evitare: i due big match potrebbero portare malus ai portieri. A rischio, dunque, quattro estremi difensori: Maignan, Gollini, Rui Patricio e Sommer.

DIFENSORI

Chi schierare: subito in campo Boateng della Salernitana dopo l’esordio positivo. Occhio ai calciatori forti nel gioco aereo: spazio alla coppia Milenkovic-Quarta della Fiorentina, Romagnoli della Lazio a Cagliari e al solito Bremer contro l’Udinese.

Chi evitare: si preannuncia una partita difficile per i centrali della Roma (Mancini e Llorente) contro l’Inter e quella del Napoli (Rrahmani-Juan Jesus) sul campo del Milan. A rischio malus anche Mazzocchi e Di Lorenzo.

CENTROCAMPISTI

Chi schierare: Candreva potrebbe sbloccare lo scontro salvezza contro l’Empoli. Puntiamo anche sugli inserimenti della coppia Vecino-Guendouzi a Cagliari e sul solito Ferguson contro il Lecce. In campo anche Pessina e la sorpresa Vlasic del Torino contro il Sassuolo.

Chi evitare: partita complicata per Samardzic sul difficile campo della Juventus. Anguissa è un calciatore ‘falloso’ e rischia almeno un cartellino giallo contro il Milan. Pericolo malus anche per Cristante e Paredes della Roma.

ATTACCANTI

Chi schierare: la sorpresa potrebbe essere Dia nella sfida salvezza Salernitana-Empoli. Felipe Anderson potrebbe sfruttare gli spazi concessi dal Cagliari. In campo anche Zapata contro il Sassuolo, Zirkzee contro il Lecce e Chiesa contro l’Udinese. Fiducia anche in Scamacca sul campo del Genoa.

Chi evitare: Mazzari potrebbe ‘obbligare’ Simeone ad una partita di sacrificio contro il Milan. Gara difficile anche per Lucca contro la Juventus, Krstovic a Bologna e Kaio Jorge sul campo della Fiorentina.