Frosinone, Di Francesco contro Huijsen: “mancanza di rispetto dopo il gol”

La partita della 25ª giornata del campionato di Serie A tra Frosinone e Roma si è conclusa sul risultato di 0-3. Le reti dei giallorossi sono state realizzate da Huijsen, Azmoun e Paredes sul calcio di rigore. La squadra di De Rossi si porta a -4 dalla zona Champions League e si conferma in grandissima forma.

Al fischio finale si è registrato lo sfogo dell’allenatore Di Francesco contro Huijsen. Il motivo? L’esultanza dopo il gol del vantaggio. “Spiegatemi voi come abbiamo perso questa partita. Poi ti segna anche un ragazzo che doveva venire da noi e ti esulta anche così, non è bello. Potrebbe essere mio figlio, quindi non mi voglio attaccare a questo. Oggi ha mancato di rispetto, ma imparerà”.