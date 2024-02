Roma, Huijsen parte da centrocampo: gol pazzesco contro il Frosinone | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Frosinone-Roma, sfida della 25ª giornata del campionato di Serie A. L’arrivo in panchina di Daniele De Rossi ha permesso alla squadra di cambiare passo ed i giallorossi sono sempre più candidati alla qualificazione in Europa. La compagine di Di Francesco è ancora a rischio retrocessione.

La gara si sblocca al 38′ con un gol pazzesco di Huijsen: l’olandese parte da centrocampo e arriva alla conclusione, il tiro è preciso e supera il portiere Turati per il vantaggio giallorosso.

Nel 2024 Allegri schiera titolare Alex Sandro contro l’Udinese nel frattempo Huijsen : pic.twitter.com/4WOJwS6nzm — miке (@chiccochiesa) February 18, 2024