Inter da stropicciarsi gli occhi, umiliata l’Atalanta: Inzaghi merita il rinnovo a vita!

Non ci sono più aggettivi per definire la forza dell’Inter, una squadra quasi perfetta e in grado di imporsi anche in Champions League. La vittoria dello scudetto è sempre più vicina e nel recupero della 21ª giornata di Serie A è andato in scena forse lo scatto decisivo verso il primo posto. Partita a senso unico a San Siro e risultato di 4-0. Contro la Salernitana? Il Sassuolo? No, l’Atalanta, una delle squadre più in forma del campionato di Serie A.

Dopo il gol annullato a De Ketelaere, i padroni di casa si scatenato e la partita è già in archivio nei primi 45 minuti con i gol realizzati da Darmian e Lautaro Martinez. Nella ripresa la squadra di Simone Inzaghi controlla e chiude definitivamente i conti con Dimarco e Frattesi. Gli ospiti non sono stati mai in grado di reagire.

La partita Inter-Atalanta ha regalato altre certezze: l’Inter è una squadra quasi perfetta, Inzaghi è un allenatore eccezionale e merita un rinnovo a vita e anche due calciatori come Darmian e Frattesi meritano la nazionale. Senza dimenticare ovviamente Acerbi, Bastoni e Barella.

La classifica

Inter 69

Juventus 57

Milan 53

Bologna 48

Atalanta 46

Roma 44

Fiorentina 41

Lazio 40

Napoli 40

Torino 36

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce 24

Frosinone 23

Udinese 23

Verona 20

Sassuolo 20

Cagliari 20

Salernitana 13