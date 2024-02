Inter-Atletico Madrid: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

L’attesa è quasi finita: Inter e Atletico Madrid sono pronte a scendere in campo per il match degli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri sono leggermente favoriti ma la partita si preannuncia ricca di insidie. La squadra di Simone Inzaghi è reduce dalla vittoria in campionato contro la Salernitana e dalla fuga verso lo scudetto. La compagine di Simeone occupa la quarta posizione in Liga e nell’ultima partita ha vinto nettamente contro il Las Palmas (5-0).

Le probabili formazioni di Inter-Atletico Madrid

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Dumfries, Stankovic, Buchanan, Asllani, Frattesi, Klaassen, Carlos Augusto, Sanchez, Arnautovic.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Witsel, Gimenez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Saul, Reinildo; Loorente, Griezmann. Allenatore: Simeone.

A disposizione: Moldovan, Gomis, Savic, Gabriel Paulista, Barrios, Vermeeren, Lino, Riquelme, Correa, Memphis, Morata.

Il pronostico di Inter-Atletico Madrid

Le quote sono a favore dell’Inter (l’1 a 1.73). Il rendimento della squadra di Simone Inzaghi è stato eccezionale ma la Champions League non è nuova a sorprese. L’Atletico Madrid è una squadra di altissimo livello e la gara di San Siro è aperta a qualsiasi risultato. Pronostico: 1x + Under 4.5.

L’orario di Inter-Atletico Madrid

La partita tra Inter e Atletico Madrid, valida per gli ottavi di finale di Champions League, è in programma martedì 20 febbraio alle 21:00 allo stadio ‘San Siro’ di Milano.

La diretta tv di Inter-Atletico Madrid

Inter-Atletico Madrid, gara degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Mediaset Infinity Plus.