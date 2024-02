Inter, Inzaghi ‘punge’ la Juve: “giocare una partita a settimana aiuta”

CalcioWeb

Inter e Juventus sono in campo in vista dello scontro scudetto della 23ª giornata del campionato di Serie A. L’attesa è altissima e San Siro si prepara a regalare spettacolo. “Sarà una partita importantissima ma non decisiva. Sarà molto combattuta, all’andata non venne fuori una partita entusiasmante ma domani giocheremo davanti ai nostri tifosi e cercheremo di farla nei migliori dei modi. Sappiamo che affronteremo una grande squadra che sta avendo un grandissimo percorso in campionato”. Sono le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa.

“Obbligo di vincere? È sempre l’obiettivo, tutte le partite si giocano nel migliore dei modi. La classifica al di là dei recuperi è simile, dovremo essere bravi. Sappiamo l’importanza della gara, abbiamo grande rispetto della Juventus ma ce la giocheremo nei migliore dei modi. Sarà una partita equilibrata, dovremo usare testa e cuore”.

“Inter favorita? Non mi interessa cosa dicono gli altri ma so che abbiamo le nostre responsabilità. Non faccio griglie, dico solo che cercheremo di fare più partite possibili. In Coppa Italia purtroppo abbiamo perso ai supplementari, la Supercoppa siamo stati bravi a vincerla, in campionato dovremo fare il massimo”, continua il tecnico nerazzurro.

“Tante critiche? Diciamo che abbiamo avuto negli anni una bella palestra. Ci siamo rinforzati, penso sia normale, ma non solo per Inzaghi e per i giocatori: vale per tutte le grandi società. Ho fiducia nei miei ragazzi, li vedo lavorare giornalmente, sappiamo di avere una grandissima responsabilità per questi colori. Sono fiducioso, ma sappiamo che nel calcio bisogna guardare avanti e dobbiamo pensare solo a domani sera”.

Inzaghi contro Allegri

“Allegri ha vinto tanto, è un vincente, esperto, pratico. A me piace molto come allenatore e quest’anno ho visto una ottima Juventus. Serviva una super squadra per tenere il passo dell’Inter e la Juve si sta dimostrando tale. E non penso sia una sfida Inzaghi-Allegri, ma Inter-Juve: i protagonisti sono i giocatori che vanno in campo”, continua l’allenatore nerazzurro.

“Sicuramente è un vantaggio giocare una partita a settimana, è inutile negarlo, ma penso che sia anche inutile parlarne. Sappiamo che è così, noi chiaramente siamo contenti del nostro percorso in Champions e continuiamo sulla nostra strada, preparando le partite nel migliore dei modi e sapendo che a gennaio abbiamo avuto cinque partite in ventidue giorni, così come che a febbraio avremo un mese molto impegnativo”.