Juventus, Alex Sandro è un problema anche per i compagni: mette ko Chiesa | VIDEO

CalcioWeb

Alex Sandro continua a confermarsi in netto calo e adesso è diventato un problema anche per i compagni. La Juventus è reduce dal successo immeritato contro il Frosinone e si prepara a scendere in campo per la partita contro il Napoli nel big match della giornata in Serie A.

La squadra continua la preparazione in vista della sfida di domenica e la Continassa ha riaperto i cancelli ai tifosi. Sul fronte calciatori le condizioni di Kean continuano a migliorare e l’attaccante si è unito al resto del gruppo. Potrebbe rientrare contro l’Atalanta. Out 5 pedine: Danilo, Perin, De Sciglio, Mckennie, Rabiot hanno svolto lavoro personalizzato.

Alex Sandro mette ko Chiesa

Massimiliano Allegri è in ansia per le condizioni di Federico Chiesa. Il calciatore della Nazionale italiana ha lasciato l’allenamento odierno per precauzione dopo aver rimediato una botta alla caviglia destra in uno scontro di gioco con il compagno Alex Sandro. L’attaccante zoppicava ed è stato richiamato fuori dal campo da Allegri. Ecco il VIDEO pubblicato sul profilo X del giornalista Giovanni Albanese.

Continassa: #Chiesa ha lasciato l’allenamento per precauzione, dopo aver rimediato una botta alla caviglia destra in uno scontro di gioco con Alex Sandro. Aveva provato a rientrare, ma zoppicava e Allegri lo ha richiamato fuori. #Juventus pic.twitter.com/g2fLS1Efuj — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) February 28, 2024