Mbappé al Real Madrid: le cifre assurde dell’affare con il francese

Il Real Madrid è pronto ad ufficializzare il colpaccio Kylian Mbappé. Il francese ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il Psg e il calciatore è in contatto con i Blancos per definire l’affare in vista della prossima stagione. Il club spagnolo prepara un piano finanziario da mezzo miliardo di euro per ingaggiare il fenomeno 25enne.

Mbappé al Real Madrid, le cifre da capogiro

Il club di Florentino Perez sta programmando un’operazione da 500 milioni di euro con un contratto pluriennale. Secondo quanto riporta ‘As’ il Real Madrid può partire da una base di 128 milioni in ‘cassa’ a cui vanno aggiunti crediti quantificabili in 265 milioni.

L’operazione è fattibile considerando due aspetti: il monte ingaggi generale ridotto e i ricavi derivanti dallo stadio. Sul fronte ingaggio il calciatore potrebbe essere gratificato con un ‘signing bonus’, un bonus alla firma del contratto versato ai calciatori che si liberano a parametro zero. La soluzione è già attuata in altri sport e ha preso piede anche nel calcio. Nel contratto potrebbero essere inseriti altri bonus: cifre per il Pallone d’Oro o la Scarpa d’Oro, poi gol, assist e vittorie.