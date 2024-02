Il Milan è agli ottavi di Europa League! Sconfitta dolcissima sul campo infuocato del Rennes

CalcioWeb

Il Milan controlla il risultato dell’andata (3-0) e vola agli ottavi di finale di Europa League. Si è conclusa la gara di ritorno contro il Rennes e la partita del Roazhon Park ha regalato tantissime emozioni. Atmosfera caldissima allo stadio con i tifosi di casa chiamati a spingere i francesi all’impresa. La squadra di Pioli ha fatto la differenza in contropiede e in particolar modo con Leao.

I padroni di casa si schierano con Terrier, Kalimuendo e Gouiri, gli ospiti rispondono con Pulisic, Leao e Jovic. Il Milan ci prova subito con Leao, poi il vantaggio del Rennes con un grande tiro di Bourigeaud. Al 22′ il pareggio di Jovic, poi un’occasione per Kalimuendo. Si va all’intervallo sull’1-1.

Nella ripresa i francesi tornano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Bourigeaud. Il Milan trova ancora il pareggio con un contropiede perfetto di Leao. Al 68′ l’arbitro fischia ancora un calcio di rigore ai padroni di casa, ancora Bourigeaud sigla il gol del definitivo 3-2. Il Milan stacca il pass per gli ottavi di finale e riscatta la sconfitta in campionato contro il Monza.