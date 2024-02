Lo scudetto ‘Thiaw Thiaw’: Milan ko contro il Monza, fallimento turnover | CLASSIFICA

CalcioWeb

Con le mani ciao ciao? No, con i piedi ‘Thiaw Thiaw’. Un intervento fuori luogo del difensore del Milan condiziona la partita della squadra di Stefano Pioli nella 25ª giornata del campionato di Serie A. Il Monza continua a confermarsi una grande sorpresa del massimo torneo italiano e la salvezza è ormai vicinissima.

Il Monza si schiera con Carboni e Colpani alle spalle di Djuric, il tecnico Pioli attua il turnover. In campo Chukwueze, Okafor e Jovic. In panchina Leao, Pulisic e Giroud. L’avvio di partita dei padroni di casa è devastante e nel primo tempo arrivano due gol firmati dal calcio di rigore di Pessina (ingenuo il fallo di Thiaw) e da Dany Mota. Nella ripresa entrano subito Leao e Pulisic, poi Jovic viene espulso per una manata al difensore Izzo.

Entra Giroud e il Milan riapre la partita proprio con il francese. Nel finale il Milan trova il pareggio con Pulisic, poi un gol bellissimo di Bondo e Colombo per il definitivo 4-2.

La classifica

Inter 63

Juventus 54

Milan 52

Atalanta 45

Bologna 45

Roma 41

Fiorentina 38

Lazio 37

Napoli 36

Torino 36

Monza 33

Genoa 30

Lecce 24

Udinese 24

Frosinone 23

Empoli 22

Sassuolo 20

Verona 20

Cagliari 19

Salernitana 13